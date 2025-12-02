Olio Evo super-alleato del cervello | polifenoli contro il declino cognitivo
L’olio extravergine d’oliva non protegge solo il cuore, ma è un super-alleato per il cervello contro Alzheimer, Parkinson e declino cognitivo. E’ uno degli spunti della review di Università del Molise e Harvard (Nutritional Neuroscience) che ha analizzato 32 studi evidenziando come i polifenoli contenuti nell’extravergine come idrossitirosolo, oleuropeina e oleocantale riducono infiammazioni cerebrali, migliorano le funzioni mitocondriali e bloccano citochine dannose. Una conferma arriva anche dallo studio Predimed condotto in Spagna negli ultimi 15 anni. Una dieta mediterranea arricchita con circa 1 litro a settimana di olio extravergine ad alto contenuto di polifenoli riduca del 40% il rischio di sviluppare deficit cognitivi o demenza rispetto a una dieta povera di grassi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
