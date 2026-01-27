Resident Evil Requiem sarà open world? Capcom chiarisce ufficialmente

Resident Evil Requiem sta evolvendo verso un'esperienza open world. Capcom ha recentemente chiarito alcuni aspetti riguardanti questa possibile novità, offrendo ai fan un'idea più chiara sul futuro della serie. Sebbene non si tratti di un vero e proprio open world, l'azienda ha sottolineato l'intenzione di ampliare gli spazi di gioco, mantenendo comunque l'identità e la struttura tipiche della serie.

Negli ultimi anni la serie Resident Evil ha progressivamente ampliato i propri spazi di gioco, lasciando più libertà al giocatore senza mai abbracciare del tutto il concetto di open world. Titoli come Resident Evil Village hanno dimostrato come aree interconnesse e hub centrali possano offrire respiro e varietà, mantenendo però intatta l'anima survival horror. Con Resident Evil Requiem, Capcom ha però deciso di non spingersi oltre quella linea. In una recente intervista concessa a GameSpot, il produttore Masato Kumazawa ha confermato in modo netto che Resident Evil Requiem non sarà un open world.

