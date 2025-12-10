Conte | Navigare col vento in poppa è facile Quando è contrario hai bisogno di uomini e di uno che indichi la rotta

In vista della sfida tra Benfica e Napoli, Giuseppe Conte ha condiviso riflessioni sulla gestione delle difficoltà e l'importanza della guida in momenti complessi. Intervistato da Prime Video, ha sottolineato come sia fondamentale avere uomini al proprio fianco e un leader che indicchi la strada, specialmente quando il vento è contrario.

Conte alla vigilia di Benfica- Napoli ha parlato ai microfoni di Prime Video in compagnia di Jose Callejon, ex Napoli; Clarence Seedorf e Gianfranco Zola. Ecco le sue parole: «Siamo tornati alla difesa a tre per necessità: al momento non abbiamo centrocampisti di ruolo a disposizione». Le parole di Conte. Cosa fai ad avere tutti sul pezzo? «Sicuramente in un periodo molto difficile che non era preventivabile, sin dall’inizio abbiamo avuto problemi. I ragazzi hanno sempre risposto presente. Durante questi primi sei mesi ci sono state celle gare tipo contro il Psv che ci ha un pochettino reso poco felici come prestazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it