Tre presidenti in una sola famiglia sono una specie di record. Giovedì sera hanno fatto l'en-plein: Vittorio Strapazzini, da pochi mesi nuovo presidente del Club Nautico, storica realtà del porto di Pesaro, ha voluto riunire a tavola la Vuelle del presidente Andrea Valli, uno dei suoi generi. L'altro, da poco presidente di Confindustria Pesaro-Urbino, è invece Massimo Cecchini, Ceo di Str Automotive, di cui Vittorio Strapazzini è stato fondatore. Il neo Presidente del Club Nautico ha salutato tutti i presenti rivolgendo parole di apprezzamento per il lavoro che sta portando avanti la Victoria Libertas, sia dentro che fuori dal campo.

Il Club Nautico ospita la Vuelle. Due realtà col vento in poppa