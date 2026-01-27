Registi under 12 | al via il bando per il Moscerine Film Festival 2026

Il Bando per il Moscerine Film Festival 2026 è aperto, rivolgendo l’invito a giovani registi sotto i 12 anni. La quinta edizione si svolgerà sulla piattaforma Filmfreeway, offrendo un’opportunità ai registi emergenti di esprimere la propria creatività nel settore cinematografico. La partecipazione è rivolta a bambini e ragazzi che desiderano condividere il proprio talento attraverso il cinema.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Aperte le selezioni per la quinta edizione del concorso cinematografico per bambini e ragazzi fino ai 12 anni. Tutte le informazioni Call aperta per registe e registi sotto i 12 anni: torna il Moscerine Film Fest e apre il bando della quinta edizione sulla piattaforma Filmfreeway. Si tratta del primo e unico Festival di cinema interamente realizzato e dedicato a giovanissimi registi, con la direzione artistica di Nina Baratta. Quest’anno nella giuria un ospite d’eccezione, l’attore Lino Banfi, che ha interpretato, fra gli altri, nonno Libero in “Un medico in famiglia”.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Moscerine Film Festival

Ultime notizie su Moscerine Film Festival

Argomenti discussi: Registi under 12, al via il bando per la quinta edizione del Moscerine Film Festival; Moscerine Film Festival: aperto il bando per la quinta edizione; Nuove voci in scena alla quinta edizione MFF; Sergei Loznitsa: Scola mi ha influenzato: con l’Italia ho un legame.

Al via il bando per partecipare alla quinta edizione del Moscerine Film Festival. Ne ha parlato ieri ai microofoni di Radio Roma Capitale Federica Alderighi, organizzatrice generale del Festival Ascolta il podcast sul nostro sito - facebook.com facebook