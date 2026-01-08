Oltre al film e alla serie cult molti registi si sono misurati con il fenomeno camorra Ecco titoli trame e cast dei film più belli

Numerosi registi italiani hanno affrontato il tema della camorra, offrendo ritratti realistici e approfonditi delle sue dinamiche. In questa selezione, si presentano i film più significativi, con le relative trame e cast, per comprendere meglio le storie di violenza, ricatti e degrado che emergono dai quartieri più difficili di Napoli e dalla Campania.

Quali sono i film più belli sulla camorra? Gli omicidi, la violenza, i ricatti, l’arruolamento dei ragazzini: le storie che nascono nei quartieri più difficili di Napoli e dalle zone più abbandonate della Campania sono state raccontate con grande realismo dal cinema italiano. Non c’è solo l’imprescindibile Gomorra: i film che raccontano la camorra nascono molto prima, negli anni Sessanta e Settanta. Per esempio I guappi, diretto da Pasquale Squitieri. O, ancora prima Lo sgarro (1962), di Silvio Siano. E arrivano fino a oggi. Ecco una lista di film da vedere sulla camorra: li potete trovare sulle principali piattaforme streaming. 🔗 Leggi su Amica.it

