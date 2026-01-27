Riccardo Nocentini, già sindaco di Figline Valdarno, assumerà il ruolo di capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a partire da lunedì 2 febbraio 2026. La nomina, al momento, include anche il rinvio della nomina del nono assessore, confermando l’attenzione della regione sulla stabilità e la continuità amministrativa.

FIRENZE – Prenderà ufficialmente servizio lunedì 2 febbraio 2026, Riccardo Nocentini, già sindaco di Figline Valdarno, come nuovo capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Nocentini prende il posto di Cristina Manetti, diventata assessora alla cultura della Regione Toscana. Si tratta di una nomina di rilievo all’interno della macchina istituzionale regionale, che valorizza un profilo con una lunga e articolata esperienza amministrativa maturata tra enti locali e Regione. NONO ASSESSORE RINVIATO – Il nono assessore per la Regione Toscana “non lo facciamo subito, ora mi interessa” approvare “il principio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Regione Toscana: Riccardo Nocentini da lunedì capo di gabinetto di Giani. Che rinvia (per ora) la nomina del nono assessore

Approfondimenti su Riccardo Nocentini

In Toscana, si è verificata la recente dimissione di Cristina Manetti dall’incarico di capo di gabinetto del presidente Eugenio Giani.

La Regione Toscana ha approvato una modifica statutaria che consente di aumentare il numero di assessori fino a un massimo di nove.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La Regione Toscana partecipa alla sperimentazione nazionale sull’intelligenza artificiale in sanità promossa dall’agenzia nazionale Agenas: sono già cento i medici di medicina generale che hanno aderito e l’intento è arrivare progressivamente a duecento ht - facebook.com facebook

Contributo per spese veterinarie. Aiuto economico attivato dalla Regione Toscana Domande entro il 15 marzo 2026 tinyurl.com/mptpshj4 x.com