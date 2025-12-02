Sanità visita di Decaro al presidio di Noci | l’unico modo per conoscere i problemi è guardarli da vicino Per il neoeletto presidente della Regione Puglia è prioritario l' abbattimento delle liste di attesa
Scrive Antonio Decaro: L’unico modo per conoscere i problemi é guardarli da vicino. Per questo oggi, dopo giorni passati a studiare numeri, statistiche e grafici sui tempi, i costi e gli accessi ai servizi sanitari, ho deciso di andare a visitare un PTA (presidio territoriale assistenziale) che si sta trasformando in Casa di Comunità che tiene insieme medici di medicina generale associati, centro di prenotazione e gli ambulatori per le visite mediche specialistiche. Ho voluto vedere di persona come funziona, ascoltare i pazienti e parlare con gli operatori sanitari, perché dietro i numeri ci sono persone in carne e ossa, donne e uomini che hanno storie che dobbiamo imparare ad ascoltare per prendercene cura. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Altre letture consigliate
PRIMA DOMENICA 'ABBATTI LISTE D'ATTESA' DELL'AST DI ASCOLI: IN CORSO L'EROGAZIONE DELLE 185 PRESTAZIONI L'assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro ha fatto visita stamattina agli operatori dell'ospedale di San Benedetto dove è stat - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, visita di Decaro al presidio di Noci: “l’unico modo per conoscere i problemi è guardarli da vicino” Per il neoeletto presidente della Regione Puglia è ... - Per questo oggi, dopo giorni passati a studiare numeri, statistiche e grafici sui tempi, i costi e gli accessi ai servizi sanitari, ho deci ... Lo riporta noinotizie.it
Decaro in visita nel Presidio sanitario di Noci: "Per conoscere i problemi bisogna guardarli da vicino" - Il neo presidente della Regione Puglia, in attesa del suo insediamento, ha deciso di toccare con mano lo stato della sanità pubblica, recandosi di persona in una delle strutture del territorio ... Scrive baritoday.it
Decaro visita Casa comunità, 'guardare problemi da vicino" - E' cominciata con una visita al Presidio territoriale assistenziale di Noci (Bari) la settimana del neo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, eletto lo scorso 24 novembre. Lo riporta msn.com