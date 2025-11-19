Circolo Arci Fortapasc di Atripalda arriva con la sua musica d' autore Alessandra Nazzaro

Avellinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 22 al circolo Arci Fortapasc di Atripalda (AV), in via Melfi, arriva con la sua musica d'autore Alessandra Nazzaro, cantautrice napoletana classe '96 - vincitrice del Premio Casa in Riva al Mare all'ultima edizione di Musicultura, uno dei più importanti premi per la musica d'autore in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

