Circolo Arci Fortapasc di Atripalda arriva con la sua musica d' autore Alessandra Nazzaro
Sabato 22 al circolo Arci Fortapasc di Atripalda (AV), in via Melfi, arriva con la sua musica d'autore Alessandra Nazzaro, cantautrice napoletana classe '96 - vincitrice del Premio Casa in Riva al Mare all'ultima edizione di Musicultura, uno dei più importanti premi per la musica d'autore in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La donazione da parte del Circolo Arci Chierici-Lombardo di Cadelbosco di Sotto delle offerte raccolte in occasione della Camminata della Pace 2025, ci hanno permesso di acquistare due bellissime smart TV per i nostri anziani residenti in CRA... Grazie infin - facebook.com Vai su Facebook
Circolo Arci di Parma promuove una festa di Natale “contro i miliardari”. Nella locandina una foto di Luigi Mangione - Il circolo Arci Post di Parma ha scelto una grafica “provocatoria” per promuovere la “Festa grande” di venerdì 20 dicembre, con il testo: “Festa grande venerdì 20 dicembre. Segnala ilfattoquotidiano.it