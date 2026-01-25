A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, la madre esprime il desiderio che nessuno si rechi in Egitto. In un ricordo a Fiumicello, familiari e amici hanno partecipato a un flashmob con nastri e coccarde gialle, accompagnati dalla lettera del presidente Mattarella. I genitori di Giulio commentano il documentario sulla vita del loro figlio, definendolo un racconto che supera ogni aspettativa.

Dieci anni di dolore, incolmabile, senza mai però cedere un momento, in nome della verità «per Giulio». Erano le 19.41 del 25 gennaio 2016 quando per l’ultima volta la famiglia Regeni aveva l’ultimo contatto con il figlio, ricercatore a Cambridge, nel Regno Unito, in Egitto per un progetto sul sindacalismo attinente ai suoi studi: il 25 gennaio sparì nel nulla e fu ritrovato nove giorno dopo, sul corpo i segni di sevizie e torture. «Giulio potrebbe essere di tantissime famiglie, di giovani di mentalità aperta che viaggiano e si interessano - le parole dei genitori Claudio Regeni e Paola Deffendi -. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Dieci anni senza Giulio Regeni, la madre: «Spero che chiunque abbia un biglietto per l'Egitto lo stracci»

Giulio Regeni, la mamma nel decimo anniversario della scomparsa: “Chi ha un biglietto per l’Egitto lo stracci”In occasione del decimo anniversario del rapimento di Giulio Regeni, si è svolta a Fiumicello, in provincia di Udine, una cerimonia per ricordare la sua scomparsa.

Leggi anche: Giulio Regeni, la mamma nel decimo anniversario della scomparsa: “Chi ha un biglietto per l’Egitto lo stracci”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Dieci anni senza Giulio,ma siamo rimasti umani e lui fa ancora cose; Dieci anni senza Giulio Regeni; Dieci anni senza Giulio Regeni, ancora in attesa di giustizia; Dieci anni dopo l’omicidio di Giulio Regeni è cambiato tutto e non è cambiato niente.

Dieci anni senza Giulio Regeni, Mattarella: Il rapimento e il barbaro assassinio una ferita aperta per l'ItaliaIl messaggio del capo dello Stato inviato in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni ... affaritaliani.it

Dieci anni senza Giulio Regeni. Mattarella, nessun compromesso sulla veritàAGI - Sono passati dieci anni da quando, il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni fu rapito a Il Cairo dove lavorava a una ricerca sui sindacati egiziani nell'ambito di un progetto di dottorato all'univers ... msn.com

La diretta video delle cerimonie per i dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni x.com

Dieci anni senza Giulio. Dieci anni di silenzi, depistaggi e verità negate. Ricordare Giulio oggi è per tutti noi un atto di responsabilità. Non smettiamo di chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. - facebook.com facebook