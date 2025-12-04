Zuppi | Bene il governo La Cei non fa opposizione

Di ritorno da Beirut, Leone XIV ha "scommesso" sul ruolo di mediazione dell'Italia nel conflitto russo-ucraino ed ha anticipato che la Santa Sede è pronta ad incoraggiarlo. Sono parole che interessano doppiamente il cardinale Matteo Zuppi, sia nelle vesti di presidente dell'episcopato italiano che in quelle di inviato vaticano per la missione umanitaria in Ucraina. A differenza di quanto è stato scritto, nella Chiesa non esiste una linea Zuppi contrapposta a una linea Prevost. È quello che emerge da questa conversazione con il presidente della Cei. Eminenza, tanti pensano che la Cei faccia opposizione al governo Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zuppi: "Bene il governo. La Cei non fa opposizione"

