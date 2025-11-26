Quattro morti nell' incendio di grattacieli a Hong Kong

Quattro persone sono morte nell'incendio che si è sviluppato in diversi edifici di un complesso residenziale di Hong Kong, secondo quanto riferito dal governo della città. "Quattro persone sono state dichiarate morte, due sono in condizioni critiche e una in condizioni stabili", ha affermato un rappresentante del Dipartimento dei servizi informativi del governo.

