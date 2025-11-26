vasto incendio divampa in un complesso di grattacieli a hong kong

Quattro persone sono morte in un vasto incendio divampato in un complesso residenziale di grattacieli nel distretto settentrionale di Tai Po, a Hong Kong. Le fiamme hanno avvolto diverse torri alte 31 piani del Wang Fuk Court, un complesso di otto blocchi che fornisce circa duemila unità abitative. Secondo le autorità, oltre alle quattro vittime, due persone sono in condizioni critiche per le gravi ustioni riportate e una è stabile. La polizia e l’emittente pubblica RTHK hanno riferito che un numero imprecisato di persone sono rimaste intrappolate all’interno degli edifici in fiamme, e che anche alcuni vigili del fuoco hanno riportato ferite durante le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

