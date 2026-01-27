Quarticciolo dopo i blitz dei paracadutisti | Così non cambia nulla servono case servizi e lavoro

Il Quarticciolo ha vissuto due interventi dei paracadutisti in pochi giorni, ma i residenti sottolineano che la sicurezza richiede interventi più strutturali. La presenza militare, seppur temporanea, non ha portato cambiamenti duraturi, e la comunità chiede interventi concreti su case, servizi e lavoro per migliorare la qualità della vita nel quartiere.

Due maxiblitz al Quarticciolo in meno di una settimana, ma i residenti chiedono sicurezza, non solo militarizzazione: "Finita l'operazione, tutto torna come prima". Nella giornata di ieri, un'operazione antidroga nel quartiere Quarticciolo ha portato all'arresto di 18 persone. Quando nel 2016 ha chiuso la piscina comunale a Quarticciolo non è rimasto neanche un luogo per fare attività sportiva. Oggi più di dieci anni dopo grazie alla Palestra Popolare Quarticciolo lo sport è al centro della vita della borgata.

