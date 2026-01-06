Allarmismi infondati sui servizi Per i cittadini non cambia nulla

Il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, rassicura i cittadini riguardo ai servizi comunali, smentendo allarmismi ingiustificati. Secondo Pellegatti, i servizi continueranno a funzionare regolarmente e si conseguiranno risparmi, senza che vi siano modifiche o problematiche per la collettività. La comunicazione mira a chiarire la situazione e a evitare preoccupazioni inutili, garantendo trasparenza e stabilità nel funzionamento amministrativo.

"Allarmismi senza alcun fondamento, servizi funzionanti ed avremo risparmi". Il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, interviene deciso per replicare al presidente uscente del consiglio dell' Unione dei Comuni di Terre d'Acqua, consigliere comunale e segretario dei dem di Persiceto, Michael Santi. Quest'ultimo ha lanciato l'allarme su un possibile aumento dei costi dei servizi, vista l'uscita di Persiceto dall'Unione a partire dallo scorso primo gennaio, a discapito dei cittadini e sulla perdita dei bandi. Il sindaco ribatte punto su punto alle argomentazioni esposte sul 'Carlino' dall'esponente dem, estremamente critico a proposito della 'brexit' di Persiceto.

