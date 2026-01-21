Blitz antidroga al Quarticciolo in campo anche i paracadutisti del Tuscania | 18 arresti

Nella giornata di ieri, un'operazione antidroga nel quartiere Quarticciolo ha portato all’arresto di 18 persone. Tra i soggetti coinvolti, anche unità specializzate dei paracadutisti del 1° Reggimento Tuscania. Durante l’intervento, cinque individui tentavano di fuggire a piedi, ma sono stati prontamente fermati. L’azione si inserisce in un’attività di contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Anche i paracadutisti del 1° Reggimento Tuscania hanno preso parte al blitz antidroga al Quarticciolo ieri: in 5 provano a fuggire a piedi, 18 gli arresti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Maxi operazione antidroga: 9 arresti, blitz anche nel BrescianoNella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione antidroga, con l’arresto di nove persone e un blitz che ha coinvolto anche il Bresciano.

Blitz antidroga in tre province campane: arresti anche nel salernitanoUn'operazione antidroga ha coinvolto tre province campane, Salerno, Napoli e Avellino, con numerosi arresti effettuati questa mattina.

CARABINIERI * ROMA «BLITZ ANTI-DROGA AL QUARTIERE QUARTICCIOLO CON I PARÀ DEL TUSCANIA, ARRESTATI 18 SPACCIATORI E SEQUESTRATE 500 DOSI DI COCAINA»**QUARTICCIOLO - OPERAZIONE A TENAGLIA DEI CARABINIERI CON I PARÀ DEL TUSCANIA: 18 ARRESTI, OLTRE 500 DOSI DI COCAINA E CRACK SEQUESTRATE** ... agenziagiornalisticaopinione.it

Quarticciolo, 18 arresti tra le vie dello spaccio. I clienti restano senza pusher e rimangono in filaI carabinieri della compagnia di Casilina e del primo reggimento Tuscania hanno condotto una operazione a tenaglia nel dedalo di via del quartiere ... romatoday.it

Sgominata organizzazione di narcotrafficanti Anche Bergamo e Brescia coinvolte nel maxi blitz antidroga della Polizia di Stato con epicentro a Reggio Emilia. Importati in Italia ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana dal Sud... - facebook.com facebook

Taranto, blitz antidroga «Leon»: il pm chiede 24 condanne x.com