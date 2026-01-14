Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Tarvisio 2026 | orario n di pettorale tv

La prima prova di discesa femminile a Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà giovedì 15 gennaio alle 11. La gara vedrà al via dieci sciatori italiane, tra cui Sofia Goggia, con pettorale ancora da assegnare. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo un momento di grande attesa per gli appassionati di sci alpino.

Saranno ben dieci le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile di Tarvisio (Italia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, giovedì 15 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 57 le atlete al via, con 17 Paesi rappresentati. Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 7 alle ore 11.10.30: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dal 6 al 15, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”. Per la prima prova cronometrata della discesa femminile di Tarvisio (Italia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv non sarà assicurata, e la diretta streaming non sarà disponibile, invece la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

