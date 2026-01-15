Quando parte Sofia Goggia oggi nella prima prova di discesa a Tarvisio 2026 | orario n di pettorale tv

La prima prova di discesa femminile a Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà giovedì 15 gennaio alle ore 11. Tra le atlete in pista ci sarà anche Sofia Goggia, che affronterà la salita con il pettorale numero 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta un importante momento di inizio della stagione per le sciatrice italiane.

Saranno ben dieci le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile di Tarvisio (Italia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, giovedì 15 gennaio, l'azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 57 le atlete al via, con 17 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 12.30 Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 7 alle ore 11.10.30: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall'1 al 5 scatteranno a distanza di 2'00" l'una dall'altra.

Quando parte Sofia Goggia oggi nel superG di Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tv - Sofia Goggia sarà il punto di riferimento dell'Italia nel superG femminile di Zauchensse, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude ...

Dove vedere Sofia Goggia nel gigante di Kranjska Gora in tv e streaming - Il gigante di oggi a Kranjska Gora si potrà vedere in chiaro su Raidue (la prima manche) e su Rai Sport (la seconda manche) e in streaming su Rai Play.

