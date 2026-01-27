La competizione di sci alpino a Schladming rappresenta un importante test prima delle Olimpiadi invernali del 2026. Gli specialisti delle discipline tecniche si preparano a affrontare gli ultimi allenamenti ufficiali sulla storica pista, con orari, startlist e streaming disponibili. Questo evento offre un’anteprima delle sfide che i migliori atleti affronteranno nelle prossime competizioni olimpiche.

Gli specialisti delle discipline tecniche si apprestano a vivere due prestigiosi appuntamenti su una delle piste storiche del circuito, si tratta degli ultimi test ufficiali prima delle Olimpiadi. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la suggestiva due giorni di Schladming, tappa che si apre con lo slalom gigante maschile: le due manche partiranno alle 17:45 e alle 20:45. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 Quello sulla leggendaria Planai sarà il settimo appuntamento stagionale di una disciplina nella quale il fuoriclasse Marco Odermatt guida la graduatoria con 400 punti e 95 lunghezze di vantaggio sull’austriaco Stefan Brennsteiner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv, Gigante Schladming 2026: orari, startlist, streaming

Approfondimenti su Gigante Schladming2026

Questa guida fornisce le informazioni essenziali sugli orari dello sci alpino oggi, con focus sulla startlist del gigante a Schladming.

Lo sci alpino in programma oggi in tv prevede lo slalom gigante di Kranjska Gora.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gigante Schladming2026

Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Tarvisio e slalom Wengen, startlist, streaming; Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni; Sci alpino in TV, dove vedere il Super G femminile a Tarvisio e lo Slalom a Wengen: orari e programma.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn, startlist, streamingSarà totalmente dedicata alle discipline tecniche quella che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom speciale ... oasport.it

Sci Alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante maschile di Schladming: orari e programmaOggi martedì 27 gennaio 2026 è di scena la Coppa del mondo maschile di sci alpino con lo slalom gigante di scena a Schladming ... fanpage.it

Sci alpino, a che ora e dove vedere in tv il gigante maschile di Schladming con Alex Vinatzer - facebook.com facebook

#SciAlpino Night race di gigante, a Schladming comincia la due giorni sulla Planai: la startlist aperta da Kristoffersen #fisalpine #AlpineSkiing #26Gennaio #scialpinomaschile dlvr.it/TQZWqT x.com