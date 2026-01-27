A che ora lo sci alpino oggi | startlist gigante Schladming tv streaming

Questa guida fornisce le informazioni essenziali sugli orari dello sci alpino oggi, con focus sulla startlist del gigante a Schladming. Scopri gli orari di diretta TV e streaming per seguire gli ultimi test ufficiali prima delle Olimpiadi, in un contesto di grande rilevanza per gli specialisti delle discipline tecniche.

Gli specialisti delle discipline tecniche si apprestano a vivere due prestigiosi appuntamenti su una delle piste storiche del circuito, si tratta degli ultimi test ufficiali prima delle Olimpiadi. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la suggestiva due giorni di Schladming, tappa che si apre con lo slalom gigante maschile: le due manche partiranno alle 17:45 e alle 20:45. Quello sulla leggendaria Planai sarà il settimo appuntamento stagionale di una disciplina nella quale il fuoriclasse Marco Odermatt guida la graduatoria con 400 punti e 95 lunghezze di vantaggio sull’austriaco Stefan Brennsteiner. 🔗 Leggi su Oasport.it

