BMW Art Car 50 anni di storia delle opere d' arte su quattro ruote
Le BMW Art Car celebrano 50 anni di innovazione e creatività, unendo arte, tecnologia e design su veicoli da corsa. Questa collezione rappresenta un percorso unico nel tempo, trasformando le automobili in vere e proprie opere d’arte su quattro ruote, simbolo di eccellenza e originalità nel mondo BMW.
Le BMW Art Car sono un esempio di come design, tecnologia ed arte possano trovare una sintesi in oggetti unici, vere e proprie opere d'arte costruite su macchine da corsa che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni della storia BMW. 🔗 Leggi su Dday.it
Altre letture consigliate
LA STORIA / Otello, 84 anni, e la passione per le camminate: «La natura è un toccasana» - facebook.com Vai su Facebook
Il partito radicale compie 70 anni, storia di una scissione che cambiò il Paese - la Repubblica Vai su X
BMW Art Car World Tour a Milano: le BMW decorate da Calder, Lichtenstein, Koons e altri all’ADI Design Museum fino all’8 gennaio - BMW Art Car World Tour: otto auto dipinte da Calder, Lichtenstein, Koons e altri in esposizione all’ADI Design Museum di Milano fino all’8 gennaio 2026 ... Secondo motorbox.com