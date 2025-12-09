BMW Art Car 50 anni di storia delle opere d' arte su quattro ruote

Le BMW Art Car celebrano 50 anni di innovazione e creatività, unendo arte, tecnologia e design su veicoli da corsa. Questa collezione rappresenta un percorso unico nel tempo, trasformando le automobili in vere e proprie opere d’arte su quattro ruote, simbolo di eccellenza e originalità nel mondo BMW.

Le BMW Art Car sono un esempio di come design, tecnologia ed arte possano trovare una sintesi in oggetti unici, vere e proprie opere d'arte costruite su macchine da corsa che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni della storia BMW. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - BMW Art Car, 50 anni di storia delle opere d'arte su quattro ruote

BMW Art Car World Tour a Milano: le BMW decorate da Calder, Lichtenstein, Koons e altri all’ADI Design Museum fino all’8 gennaio - BMW Art Car World Tour: otto auto dipinte da Calder, Lichtenstein, Koons e altri in esposizione all’ADI Design Museum di Milano fino all’8 gennaio 2026 ... Secondo motorbox.com