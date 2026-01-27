Quando l’AI diventa arma | alla Camera dei deputati conferenza su l’identikit della nuova minaccia digitale

La conferenza alla Camera dei deputati del 28 gennaio 2026 analizza il ruolo dell’intelligenza artificiale come possibile minaccia digitale. Durante l’evento si discuterà dell’identikit di questa nuova sfida e delle misure di prevenzione. L’appuntamento si svolge a Roma, presso la Sala Stampa, dalle 10:00 alle 11:00, con l’obiettivo di approfondire le implicazioni e le strategie di sicurezza.

Mercoledì 28 gennaio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 11:00 Sala Stampa della Camera dei Deputati – Via della Missione 4, Roma Mercoledì 28 gennaio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 11:00 alla Sala Stampa della Camera dei Deputati, su iniziativa dell’On. Alessandro Giglio Vigna (Presidente Commissione Affari Europei della Camera dei deputati) e promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, con il patrocinio degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, si terrà la conferenza stampa intitolata “L’Intelligenza Artificiale come Arma: l’identikit della nuova minaccia digitale”. L’incontro affronterà il tema emergente e critico dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in ambito cibernetico-offensivo, analizzando rischi, scenari di minaccia, strumenti di difesa e implicazioni per la sicurezza nazionale ed europea, in un contesto in cui gli attacchi cyber AI- driven sono cresciuti di oltre il +220% anno su anno dal 2022 e oltre l’80% delle campagne di phishing globali risulta oggi supportato da AI. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

