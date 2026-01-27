Cybersecurity e Intelligenza Artificiale | l’analisi della minaccia digitale alla Camera

La conferenza del 28 gennaio 2026 alla Camera dei Deputati approfondisce il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella cybersecurity. L’evento analizza le minacce digitali emergenti e le sfide legate all’uso dell’AI in ambito cibernetico, offrendo un quadro aggiornato sulle strategie di protezione e prevenzione. Un’occasione per comprendere le evoluzioni e le implicazioni di una tecnologia sempre più presente nelle dinamiche di sicurezza digitale.

(Adnkronos) – Mercoledì 28 gennaio 2026, la Sala Stampa della Camera dei Deputati ospiterà una conferenza dedicata a un tema critico: l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (AI) in ambito cibernetico-offensivo. L'incontro, promosso dall'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, sotto l'iniziativa dell'On. Alessandro Giglio Vigna, mira a tracciare l'identikit di una minaccia che, secondo i dati recenti, ha visto gli attacchi cyber AI-driven crescere di oltre il 220% su base annua a partire dal 2022. Il passaggio dell'Intelligenza Artificiale da strumento di produttività a risorsa per il crimine informatico è supportato da dati allarmanti.

