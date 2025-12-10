san francesco anniversario che lascia il segno

L'ottavo centenario della morte di San Francesco viene commemorato con un ricco programma di eventi, tra cui una tre giorni dedicata alla figura del santo con la regista Liliana Cavani. Un'occasione per riflettere sulla sua vita e il suo insegnamento, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Un fitto calendario di appuntamenti e persino una tre giorni con Liliana Cavani per celebrare l' ottavo centenario dalla morte di san Francesco. Si comincia domani pomeriggio alle 18 con una conferenza di Anna Maria Ambrosini su Barocci e Francesco, ma si andrà avanti fino a ottobre 2026, anno in cui cadono gli otto secoli dal transito del poverello di Assisi, avvenuto nel 1226. Fautore, assieme ai frati del convento che ha sede in pieno centro storico, l'associazione Amici di San Francesco in Urbino, che ha trovato nel supporto del Comune e dell' Università due fondamentali contributi per sviluppare un programma davvero interessante, che avrà il suo apice il 5-6-7 marzo con l'arrivo in città della regista Leone d'Oro alla carriera Liliana Cavani, autrice di tre lungometraggi dedicati a Francesco, la quale il 7 verrà insignita dal rettore Calcagnini del Sigillo d'Ateneo.