Maltempo il sistema ha tenuto | Limitati i danni e contrastati gli effetti delle abbondanti piogge

Nel corso dei primi giorni del 2026, le abbondanti piogge hanno interessato anche la provincia di Latina. Il sistema di gestione del territorio ha dimostrato efficacia, limitando i danni e contrastando gli effetti delle precipitazioni. Il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ha mobilitato tutte le risorse disponibili per garantire la sicurezza e la tutela del territorio, mantenendo sotto controllo eventuali criticità.

Non sono stati registrati particolari danni o problemi a fronte delle abbondanti piogge che in queste primi giorni del 2026 hanno colpito anche il territorio della provincia di Latina e nel corso quali sono state messe in campo da parte del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest tutte le risorse.

