Maltempo il sistema ha tenuto | Limitati i danni e contrastati gli effetti delle abbondanti piogge

Nel corso dei primi giorni del 2026, le abbondanti piogge hanno interessato anche la provincia di Latina. Il sistema di gestione del territorio ha dimostrato efficacia, limitando i danni e contrastando gli effetti delle precipitazioni. Il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ha mobilitato tutte le risorse disponibili per garantire la sicurezza e la tutela del territorio, mantenendo sotto controllo eventuali criticità.

Non sono stati registrati particolari danni o problemi a fronte delle abbondanti piogge che in queste primi giorni del 2026 hanno colpito anche il territorio della provincia di Latina e nel corso quali sono state messe in campo da parte del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest tutte le risorse.

Latina, record piogge, quasi 200mm in pochi giorni. Corbo: "Il sistema ha tenuto" - Una situazione eccezionale che ha messo a dura prova la tenuta dei canali di bonifica apparsi a livelli di guar

Maltempo, nevicate anche in Umbria: il sistema regionale di Protezione civile attivo nel monitoraggio e coordinamento dalla serata di ieri. Comuni e Province al lavoro per ridurre disagi Sin dal pomeriggio di ieri la protezione civile regionale è in azione nel coo

