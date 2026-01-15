In viaggio sulla litoranea fra paesaggi mozzafiato

In viaggio lungo la litoranea tra Otranto e Santa Maria di Leuca, si può ammirare un paesaggio caratterizzato da suggestivi scorci e tratti di costa incontaminata. La foto, scattata nel pomeriggio del 13 gennaio, mostra la Torre Sant’Emiliano, elemento storico che si integra armoniosamente con l’ambiente naturale, offrendo una vista autentica e tranquilla di questa parte della Puglia.

Foto realizzata nel pomeriggio del 13 gennaio lungo la litoranea Otranto-Santa Maria di Leuca con vista su Torre Sant’Emiliano. Lo scatto è di Alessandro Giannuzzo di Casarano. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Attraversare il Giappone in treno: un viaggio lento tra paesaggi mozzafiato Leggi anche: Spiagge incantevoli e paesaggi mozzafiato: destinazioni imperdibili sul Mare Adriatico Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. In viaggio sulla litoranea fra paesaggi mozzafiato. In viaggio sulla litoranea fra paesaggi mozzafiato - Foto realizzata nel pomeriggio del 13 gennaio lungo la litoranea Otranto- lecceprima.it

Viaggio in un luogo magico, tra paesaggi mozzafiato e vini da sogno: un’esperienza indimenticabile - Tra alcuni dei migliori vigneti al mondo e panorami mozzafiato: questo è un luogo unico per un weekend d’autunno. blitzquotidiano.it

Paesaggi mozzafiato, cultura, storia e buon cibo. Per il tuo weekend da sogno scegli l’Abruzzo. L’itinerario è pazzesco - C’é una meta in Italia a pochi passi dalla Capitale ideale per un weekend all’insegna della natura, della storia e della buona cucina. blitzquotidiano.it

In Moto sulla Litoranea Salentina: Da Otranto a Leuca | Panorami Unici

Un "trampolino" che conduce verso delle timide sfumature del tramonto. Gli scenari di gennaio dalla duna litoranea, Lido di Latina. Buona serata! Foto Il Viaggio Pontino di Stefano Orlando #ilviaggiopontino #gennaio2026 #lidodilatina #fblifestyle #Suns facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.