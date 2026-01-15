In viaggio sulla litoranea fra paesaggi mozzafiato

Da lecceprima.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In viaggio lungo la litoranea tra Otranto e Santa Maria di Leuca, si può ammirare un paesaggio caratterizzato da suggestivi scorci e tratti di costa incontaminata. La foto, scattata nel pomeriggio del 13 gennaio, mostra la Torre Sant’Emiliano, elemento storico che si integra armoniosamente con l’ambiente naturale, offrendo una vista autentica e tranquilla di questa parte della Puglia.

Foto realizzata nel pomeriggio del 13 gennaio lungo la litoranea Otranto-Santa Maria di Leuca con vista su Torre Sant’Emiliano. Lo scatto è di Alessandro Giannuzzo di Casarano. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Attraversare il Giappone in treno: un viaggio lento tra paesaggi mozzafiato

Leggi anche: Spiagge incantevoli e paesaggi mozzafiato: destinazioni imperdibili sul Mare Adriatico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

In viaggio sulla litoranea fra paesaggi mozzafiato.

viaggio litoranea paesaggi mozzafiatoIn viaggio sulla litoranea fra paesaggi mozzafiato - Foto realizzata nel pomeriggio del 13 gennaio lungo la litoranea Otranto- lecceprima.it

Viaggio in un luogo magico, tra paesaggi mozzafiato e vini da sogno: un’esperienza indimenticabile - Tra alcuni dei migliori vigneti al mondo e panorami mozzafiato: questo è un luogo unico per un weekend d’autunno. blitzquotidiano.it

Paesaggi mozzafiato, cultura, storia e buon cibo. Per il tuo weekend da sogno scegli l’Abruzzo. L’itinerario è pazzesco - C’é una meta in Italia a pochi passi dalla Capitale ideale per un weekend all’insegna della natura, della storia e della buona cucina. blitzquotidiano.it

In Moto sulla Litoranea Salentina: Da Otranto a Leuca | Panorami Unici

Video In Moto sulla Litoranea Salentina: Da Otranto a Leuca | Panorami Unici

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.