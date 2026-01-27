Ragazzo ucciso da un poliziotto indagato agenti dell' Ice in Italia papà falciato mentre aiuta una donna e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

In questa giornata, le notizie principali includono il caso di un ragazzo ucciso da un poliziotto indagato, le operazioni degli agenti dell'Ice in Italia e un incidente in cui un papà è stato falciato mentre aiutava una donna. Ecco le notizie da conoscere per iniziare la giornata con chiarezza e attenzione.

Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di martedì 27 gennaio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 27 gennaio 2026. Un ragazzo marocchino di 28 anni è stato ucciso a Milano, nella zona di Rogoredo, da un colpo di pistola sparato da un poliziotto. Secondo la prima ricostruzione della polizia, il 28enne si è avvicinato mentre gli agenti stavano fermando un presunto spacciatore. Avrebbe puntato un'arma contro la pattuglia e un poliziotto, dopo avere intimato l'alt, ha sparato alla parte alta del corpo uccidendolo.🔗 Leggi su Today.it

