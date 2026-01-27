Punto nascite il caso in Consiglio Il progetto del sindaco Pii | Sarà il riferimento in Valdelsa

Il progetto del sindaco Pii mira a creare un punto nascita di riferimento in Valdelsa, rispondendo alle crescenti preoccupazioni legate alla crisi delle nascite nei territori. La tematica è al centro del dibattito in Consiglio comunale a Colle, dove l’opposizione di centrosinistra presenterà un documento di approfondimento. L’iniziativa si inserisce nel contesto delle sfide sanitarie e demografiche che coinvolgono le comunità locali.

Nascite in crisi e il fenomeno investe anche i nostri territori con non poche preoccupazioni. Tanto da diventare a Colle un documento che l'opposizione di centrosinistra presenta all'approvazione del Consiglio comunale di domani. Pd e Colle per Vannetti Sindaco chiedono al Consiglio l'impegno a intraprendere iniziative per difendere il Punto Nascite dell' ospedale di Campostaggia dalle ipotesi di ridimensionamento, se non addirittura di chiusura, legate alle rigide soglie ministeriali sui parti annui. "Negli ultimi giorni – spiegano – si sono susseguite notizie su una possibile riorganizzazione, ridimensionamento o chiusura del punto nascite.

Il Consiglio Comunale di Spoleto ha respinto la proposta di creare un punto nascita condiviso con l’ospedale di Foligno.

Il presidente Massimiliano Guzzini accoglie con entusiasmo l'arrivo di Emmanuel Nanapere, un investimento importante per la Recanatese.

