Il Consiglio Comunale di Spoleto ha respinto la proposta di creare un punto nascita condiviso con l’ospedale di Foligno. La mozione, presentata da Maria Elena Bececco di “Spoleto Futura”, non ha ottenuto il supporto della maggioranza né dell’opposizione, che si sono astenuti. La decisione rappresenta una chiara posizione dell’ente locale sulla questione, senza aperture a nuove forme di collaborazione in questo ambito.

Un punto nascita condiviso tra gli ospedali di Foligno e Spoleto? No grazie. È l’esito della mozione presentata in consiglio comunale dalla rappresentante di “Spoleto Futura“, Maria Elena Bececco, che all’esito della votazione, alla fine, non ha riscontrato né il voto favorevole della maggioranza né quello dei colleghi dell’opposizione che hanno preferito astenersi. Il tema sanità è tornato ad animare il Consiglio comunale con la discussioni di due diverse mozioni presentate da Bececco e dal vice presidente Sergio Grifoni (Obiettivo Comune). Quello della riapertura del punto nascita al San Matteo degli infermi è uno dei cardini del comitato di associazioni che ha presentato alla regione una petizione da oltre 10mila firme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto-nascite condiviso. Il Consiglio dice “no“ all’accordo con Foligno

Leggi anche: Un solo punto di distacco con il Foligno. Per la Robur in palio punti pesanti

Leggi anche: Gaza, il Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa | Hamas dice no all'accordo: non tutela i diritti dei palestinesi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Punto nascita, la sindaca Cenni si rivolge al Governo: "Campostaggia servizio essenziale. Parametri da rivalutare" - “È un tema che da tempo è alla nostra attenzione, condiviso con l’ospedale, l’Azienda Sanitaria, la Regione Toscana. radiosienatv.it