Il benvenuto del presidente Massimiliano Guzzini Recanatese Nanapere sarà un punto di riferimento

Il presidente Massimiliano Guzzini accoglie con entusiasmo l'arrivo di Emmanuel Nanapere, un investimento importante per la Recanatese. Dopo lunghe attese e speranze, il nuovo attaccante è finalmente arrivato al Tubaldi, portando con sé la promessa di rafforzare il reparto offensivo e di diventare un punto di riferimento per la squadra e i tifosi. Un passo decisivo verso nuovi obiettivi e successi.

Lungamente atteso, sospirato, bramato alla fine il nuovo attaccante della Recanatese è arrivato ieri pomeriggio al Tubaldi ed Emmanuel Nanapere, potenzialmente, ha le carte in regola per soddisfare quelli che sono i "desiderata" del tecnico e le speranze della tifoseria. Non è stato facile arrivarci, anzi qualcuno l’ha definito anche un parto ma, è il caso di dire che "chi la dura la vince" ed è stata premiata la perseveranza, in particolare del dt Cianni. Ad accoglierlo nientepopodimeno che il presidente Massimiliano Guzzini che ha posto l’accento anzitutto sul lungo percorso che ha portato alla definizione della trattativa: "agire d’impulso significa spesso sbagliare, e noi non potevamo permettercelo perché senza la programmazione ed un’attenzione molto forte ai bilanci e alle disponibilità economiche il progetto della Recanatese non si sostiene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

