Allevatore 73enne freddato a colpi di pistola nelle campagne di Palermo
Nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini, un allevatore di 73 anni, Vito La Puma, è stato trovato morto a seguito di diversi colpi di pistola alla testa. La vicenda, ancora oggetto di indagine, ha suscitato attenzione per la gravità del fatto nel contesto locale.
Il 73enne allevatore Vito La Puma è stato ucciso a colpi di pistola alla testa nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini. Sul caso indaga la Squadra mobile di Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Allevatore ucciso a colpi d'arma da fuoco a Partinico: trovato il suo cadavere - Omicidio a Partinico: trovato il corpo di Vito La Puma, 73enne allevatore, ucciso con colpi d'arma da fuoco alla testa; indagini in corso
