Allevatore 73enne freddato a colpi di pistola nelle campagne di Palermo

Nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini, un allevatore di 73 anni, Vito La Puma, è stato trovato morto a seguito di diversi colpi di pistola alla testa. La vicenda, ancora oggetto di indagine, ha suscitato attenzione per la gravità del fatto nel contesto locale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.