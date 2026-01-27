Puma in mano cinesi | la famiglia Pinault cede quota a Anta Sports

La famiglia Pinault ha ceduto una quota di Puma a Anta Sports, segnando un'importante operazione di mercato. Questa scelta strategica mira a rafforzare la posizione del brand nel settore sportivo, in un contesto di crescente concorrenza e sfide economiche. L’accordo evidenzia le dinamiche di investimento e rilancio di Puma, con l’obiettivo di migliorare la profittabilità e sostenere la crescita futura.

Puma finisce in mano cinese nel tentativo di reperire i capitali necessari al piano di rilancio, messo a punto dal Ceo Arthur Hoeld per contrastare un periodo di basse vendite e profittabilità e per fronteggiare la concorrenza di vecchi competitor, come Nike ed Adidas, e nuovi rivali, quali New Balance e Hoka. La famiglia Pinault, socio storico del gruppo di abbigliamento sportivo ha deciso di vendere una quota del 29%. I termini dell’operazione. L’operazione è stata realizzata da Artemis, braccio finanziario della famiglia francese Pinault, guidato da Francois-Henri Pinault, presidente del gruppo di moda Kering. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Puma in mano cinesi: la famiglia Pinault cede quota a Anta Sports Approfondimenti su Pinault Famiglia La cinese Anta Sports vuole acquistare il 29% di Puma Anta Sports, azienda cinese specializzata in abbigliamento sportivo, ha annunciato l'intenzione di acquisire il 29% delle azioni di Puma, azienda tedesca leader nel settore calzature e abbigliamento sportivo. La cinese Anta Sports diventa azionista di maggioranza di Puma Anta Sports ha acquisito circa il 29% di Puma, diventando azionista di maggioranza. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pinault Famiglia Argomenti discussi: *** Puma: cinese Anta Sports Products acquista 29,06% del gruppo tedesco; Anta entra in Puma: il gruppo cinese diventa primo azionista con una quota del 29%. Puma in mano cinesi: la famiglia Pinault cede quota a Anta SportsUna quota del 29% della società sportiva tedesca è stata vendita per 1,5 miliardi di euro assicurando i fondi necessari al piano di rilancio ... quifinanza.it Puma parla cinese, il colosso Anta acquista il 29% del marchio da Pinault: è primo azionista del produttore di abbigliamentoPuma si prepara a parlare cinese. L’azienda di abbigliamento ed equipaggiamento sportivo fondata da Rudolph Dassler, al centro di una incredibile storia di odio familiare col fratello Adolf, mente inv ... unita.it Il gruppo cinese di articoli sportivi Anta Sports Products ha raggiunto un accordo con Groupe Artemis, la società di investimento della famiglia Pinault, per l’acquisizione del 29,06% del gruppo tedesco di abbigliamento sportivo Puma (che vola in apertura di m - facebook.com facebook Puma diventa cinese, il gruppo Anta Sports acquisisce il 29% del brand per 1,5 miliardi di euro ift.tt/qLumhs4 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.