La cinese Anta Sports vuole acquistare il 29% di Puma

Anta Sports, azienda cinese specializzata in abbigliamento sportivo, ha annunciato l'intenzione di acquisire il 29% delle azioni di Puma, azienda tedesca leader nel settore calzature e abbigliamento sportivo. Questa operazione rappresenta un passo strategico per Anta, che mira a rafforzare la propria presenza nel mercato internazionale e ad ampliare il portafoglio di marchi di rilievo.

