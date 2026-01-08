La cinese Anta Sports vuole acquistare il 29% di Puma
Anta Sports, azienda cinese specializzata in abbigliamento sportivo, ha annunciato l'intenzione di acquisire il 29% delle azioni di Puma, azienda tedesca leader nel settore calzature e abbigliamento sportivo. Questa operazione rappresenta un passo strategico per Anta, che mira a rafforzare la propria presenza nel mercato internazionale e ad ampliare il portafoglio di marchi di rilievo.
La cinese Anta Sports Products, specializzata in abbigliamento sportivo, vuole mettere le mani sulla tedesca Puma. L'azienda della Repubblica popolare vuole acquistare il 29% della società tedesca di abbigliamento sportivo, attualmente in difficoltà, dalla famiglia francese Pinault. Il. 🔗 Leggi su Today.it
