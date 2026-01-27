La cinese Anta Sports diventa azionista di maggioranza di Puma
Anta Sports ha acquisito circa il 29% di Puma, diventando azionista di maggioranza. Questa operazione rappresenta un'importante crescita strategica per il gruppo cinese nel settore dell'abbigliamento sportivo, ampliando la propria presenza nel mercato internazionale. La transazione coinvolge la holding francese Pinault Artemis, che ha venduto la quota di maggioranza di Puma.
Il colosso cinese Anta Sports acquisterà circa il 29 per cento del capitale di Puma dalla holding francese Pinault Artemis, diventando così azionista di maggioranza dell’azienda tedesca di abbigliamento sportivo. Operazione da 1,5 miliardi di euro, con poco più di 43 milioni di azioni rilevate al prezzo unitario di 35 euro ciascuna. L’accordo arriva nel contesto di un’operazione di rilancio da parte del marchio tedesco, che in crisi da tempo ha perso terreno rispetto ai rivali Adidas e Nike. La transazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2026, subordinatamente alle relative approvazioni normative. 🔗 Leggi su Lettera43.it
