Provvedimenti alla dirigente e ai docenti del Pacinotti Gilda | No alla caccia al colpevole

La Gilda degli insegnanti di Latina esprime solidarietà e vicinanza alla dirigente e ai docenti del Pacinotti, sottolineando l'importanza di un confronto costruttivo e di un supporto condiviso in momenti difficili. L’intervento mira a evitare atteggiamenti di colpevolizzazione e a promuovere un’attenzione più approfondita alle problematiche che coinvolgono il mondo scolastico e le sue persone.

Nel dettaglio alle due docenti, referenti di plesso dell’istituto presso la succursale di Santi Cosma e Damiano, sono state inflitte sospensioni dal servizio rispettivamente di 10 e 20 giorni. Provvedimenti che, secondo la Gilda, sollevano forti perplessità anche sotto il profilo delle garanzie procedurali. "Ciò che desta profonda inquietudine – afferma Giovannini – è che alle docenti sia stato di fatto negato il pieno diritto di difesa: le sanzioni risultano basate su una relazione ispettiva che le interessate non hanno ancora potuto visionare, ma che, paradossalmente, è stata resa disponibile ad alcuni organi di stampa, i quali ne hanno riportato ampi stralci, spesso decontestualizzati".🔗 Leggi su Latinatoday.it

Gli studenti dell'istituto Pacinotti di Fondi hanno annunciato una manifestazione di solidarietà dopo la sospensione della dirigente, in seguito alla morte del 14enne Paolo Mendico di Santi Cosma e Damiano.

L'Ufficio scolastico regionale ha sospeso per tre giorni la dirigente dell'istituto Pacinotti di Fondi e della succursale di Santi Cosma e Damiano, in seguito a un'indagine disciplinare riguardante presunti episodi di bullismo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

