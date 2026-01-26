Morte di Paolo Mendico gli studenti del Pacinotti manifestano per la dirigente

Gli studenti dell'istituto Pacinotti di Fondi hanno annunciato una manifestazione di solidarietà dopo la sospensione della dirigente, in seguito alla morte del 14enne Paolo Mendico di Santi Cosma e Damiano. La protesta nasce come reazione al provvedimento adottato nel contesto del procedimento avviato in relazione alla tragica perdita del ragazzo.

Un'azione di solidarietà nei confronti della preside che è stata colpita da un provvedimento di sospensione dopo il procedimento avviato in seguito alla morte del ragazzo “La tragica scomparsa di Paolo ha profondamente scosso studenti, famiglie e personale scolastico - si legge in una nota ufficiale degli organizzatori della manifestazione - In quella circostanza, la dirigente ha affrontato una situazione di estrema delicatezza con senso di responsabilità, umanità e rispetto. Gli alunni intendono esprimere pubblicamente il proprio dissenso rispetto al provvedimento ministeriale, nonché ribadire l’importanza del dialogo e del rispetto reciproco all’interno del sistema educativo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scatta la sospensione per la dirigente del “Pacinotti”: provvedimento dopo l’indagine disciplinare sul caso di Paolo MendicoL'Ufficio scolastico regionale ha sospeso per tre giorni la dirigente dell’istituto Pacinotti di Fondi e della succursale di Santi Cosma e Damiano, in seguito a un’indagine disciplinare riguardante presunti episodi di bullismo.

Paolo Mendico, la preside Gina Antonetti sospesa: «Mi stanno massacrando. Sono distrutta per la sua morte ma da lui mai nessun segnale»«Questa sanzione mi lascia senza parole». La preside dell'istituto Pacinotti di Fondi e di Santi Cosma e Damiano, Gina Antonetti, rompe il silenzio dopo il ... ilmattino.it

Morte di Paolo Mendico, provvedimenti disciplinari anche per due docenti. Protesta la famiglia: Troppo pocoSospesa per 3 giorni la preside dopo il suicidio del 14enne. Il padre: Mio figlio vale 3 giorni? La dirigente andava licenziata ... ilfattoquotidiano.it

Il 28 gennaio sit-in a sostegno della preside sospesa: "La morte di Paolo ci ha scosso ma dissentiamo dal provvedimento ministeriale" - facebook.com facebook

