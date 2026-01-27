Con l’avvicinarsi della fine di febbraio, il centro di Protezione Civile di Faenza si prepara a entrare nella sua nuova sede. Entro breve tempo, il coordinamento potrà iniziare a utilizzare gli spazi del capannone di via Celle, migliorando l’efficacia delle attività di emergenza e assistenza sul territorio.

Tra poco più di un mese il coordinamento di Protezione Civile potrà iniziare a utilizzare gli spazi del nuovo capannone di via Celle a Faenza. Una struttura logistica-operativa permanente che funge da centro unificato per la provincia di Ravenna con uffici e magazzini, oltre che di spazi per il ricovero dei mezzi. Nei giorni scorsi gli uffici dell’Unione della Romagna Faentina hanno concesso una proroga di fine lavori riguardo al secondo stralcio, con il cantiere che era stato avviato il 28 maggio scorso. Pochi giorni fa sono state richieste una serie di lavorazioni aggiuntive concordate dalla ditta appaltatrice in ragione delle quali è stata poi chiesta e concessa una proroga al 23 febbraio per la realizzazione definitiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile, centro pronto per fine febbraio

È stato approvato il progetto di ampliamento del Centro sovracomunale di protezione civile di via Parri 535, a Torre del Moro.

