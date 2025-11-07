La Protezione civile protagonista nel centro di Pontedera

Pisatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per tutta la giornata di domani, sabato 8 novembre, il centro cittadino di Pontedera ospiterà vari stands delle associazioni locali che, sul territorio, si occupano di Protezione civile. Sarà un momento per mostrare anche alcune nuove apparecchiature e strumenti di recente acquisizione ad uso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

