La Protezione civile protagonista nel centro di Pontedera
Per tutta la giornata di domani, sabato 8 novembre, il centro cittadino di Pontedera ospiterà vari stands delle associazioni locali che, sul territorio, si occupano di Protezione civile. Sarà un momento per mostrare anche alcune nuove apparecchiature e strumenti di recente acquisizione ad uso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
