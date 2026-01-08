Protezione civile si amplia il centro in via Parri

È stato approvato il progetto di ampliamento del Centro sovracomunale di protezione civile di via Parri 535, a Torre del Moro. Questa iniziativa mira a migliorare le strutture e le capacità operative del centro, garantendo una risposta più efficiente alle emergenze. L’ampliamento rappresenta un passo importante per rafforzare la gestione delle situazioni di crisi e la sicurezza del territorio.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'ampliamento del Centro sovracomunale di protezione civile di via Parri 535, a Torre del Moro. L'intervento, dal valore di 410 mila euro, si prefigge come obiettivo il potenziamento del sistema di protezione civile a servizio non solo del territorio comunale, ma dell'ambito sovracomunale. "Un investimento – commenta il sindaco Enzo Lattuca – che valorizza una struttura fondamentale, destinata a rimanere a disposizione non solo del Comune, ma anche della Regione, della Prefettura e delle strutture operative regionali e nazionali, garantendo una risposta sempre più efficace in caso di emergenze".

Cesena, centro sovracomunale di Protezione Civile: approvato l’ampliamento - economica relativo all’ampliamento del Centro sovracomunale di Protezione Civile di via Parri ... corriereromagna.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, la Lombardia rafforza la Protezione civile: Milano al centro del piano operativo regionale - Regione Lombardia approva il piano di Protezione civile per Milano Cortina 2026: campi base, fondi ai volontari e sicurezza h24. milanosportiva.com

PROTEZIONE CIVILE, ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPERATURE ESTREME DALLA MEZZANOTTE DI MERCOLEDI' 7, ALLA MEZZANOTTE DI GIOVEDI' 8 GENNAIO Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 7 gennaio, alla mezzanotte di domani, giovedì - facebook.com facebook

#Maltempo Allerta rossa della Protezione Civile del Lazio per la situazione dell' #Aniene: "Si invitano tutti i cittadini, in particolare coloro che ricadono in zona rossa ad evitare spostamenti nelle prossime ore ed a mantenere uno stato di precauzione". x.com

