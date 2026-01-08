Protezione civile si amplia il centro in via Parri

È stato approvato il progetto di ampliamento del Centro sovracomunale di protezione civile di via Parri 535, a Torre del Moro. Questa iniziativa mira a migliorare le strutture e le capacità operative del centro, garantendo una risposta più efficiente alle emergenze. L’ampliamento rappresenta un passo importante per rafforzare la gestione delle situazioni di crisi e la sicurezza del territorio.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’ampliamento del Centro sovracomunale di protezione civile di via Parri 535, a Torre del Moro. L’intervento, dal valore di 410 mila euro, si prefigge come obiettivo il potenziamento del sistema di protezione civile a servizio non solo del territorio comunale, ma dell’ambito sovracomunale. "Un investimento – commenta il sindaco Enzo Lattuca – che valorizza una struttura fondamentale, destinata a rimanere a disposizione non solo del Comune, ma anche della Regione, della Prefettura e delle strutture operative regionali e nazionali, garantendo una risposta sempre più efficace in caso di emergenze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

