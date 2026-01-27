Africa Eco Race 2026 | tutto pronto per due settimane di avventura estrema

L’Africa Eco Race 2026 si appresta a iniziare, offrendo due settimane di avventura autentica nel cuore del continente africano. Questo rally-raid rappresenta una sfida estrema e affascinante per gli appassionati di motori e avventure outdoor, con un percorso che mette alla prova le capacità di equipaggi e veicoli. Un evento da seguire per gli amanti di competizioni di resistenza e esplorazione.

Preparatevi, restate pronti e allacciate le cinture: sta per cominciare l’Africa Eco Race, uno dei rally-raid più affascinanti e autentici del panorama internazionale. La 17ª edizione è pronta a scrivere una nuova pagina di storia, regalando due settimane di emozioni, adrenalina e avventura pura. Con un percorso ridisegnato e numerose novità tecniche e sportive, l’edizione 2026 promette spettacolo fin dalle prime battute. L’entusiasmo è palpabile tra piloti, navigatori e team, pronti a mettersi alla prova lungo un tracciato che unisce tradizione, resistenza e spirito d’esplorazione, nel solco dei grandi rally africani del passato. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Africa Eco Race 2026 prenderà il via il 26 gennaio da Tangeri, con arrivo previsto il 7 febbraio al Lago Rosa di Dakar.

L'Africa Eco Race 2026 ha incontrato notevoli difficoltà alla partenza da Tangeri a causa di condizioni meteorologiche avverse.

