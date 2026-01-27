Africa Eco Race 2026 | tutto pronto per due settimane di avventura estrema
L’Africa Eco Race 2026 si appresta a iniziare, offrendo due settimane di avventura autentica nel cuore del continente africano. Questo rally-raid rappresenta una sfida estrema e affascinante per gli appassionati di motori e avventure outdoor, con un percorso che mette alla prova le capacità di equipaggi e veicoli. Un evento da seguire per gli amanti di competizioni di resistenza e esplorazione.
Preparatevi, restate pronti e allacciate le cinture: sta per cominciare l’Africa Eco Race, uno dei rally-raid più affascinanti e autentici del panorama internazionale. La 17ª edizione è pronta a scrivere una nuova pagina di storia, regalando due settimane di emozioni, adrenalina e avventura pura. Con un percorso ridisegnato e numerose novità tecniche e sportive, l’edizione 2026 promette spettacolo fin dalle prime battute. L’entusiasmo è palpabile tra piloti, navigatori e team, pronti a mettersi alla prova lungo un tracciato che unisce tradizione, resistenza e spirito d’esplorazione, nel solco dei grandi rally africani del passato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Africa Eco Race
Numeri da record per l’Africa Eco Race 2026
L’Africa Eco Race 2026 prenderà il via il 26 gennaio da Tangeri, con arrivo previsto il 7 febbraio al Lago Rosa di Dakar.
Africa Eco Race 2026 nel caos: pioggia, neve e vento bloccano la carovana a Tangeri
L'Africa Eco Race 2026 ha incontrato notevoli difficoltà alla partenza da Tangeri a causa di condizioni meteorologiche avverse.
Africa Eco Race 2026 nel caos: pioggia, neve e vento bloccano la carovana a TangeriQuella che doveva essere una partenza epica nel cuore dell’Africa rischia di trasformarsi in una sfida contro il meteo più estremo. La 17ª edizione ... oasport.it
Africa Eco Race, Marini: Ieri giornata mentalmente impegnativa, non vedo l'ora di iniziareOggi si corre la tappa 2 dell'Africa Eco Race, di fatto la prima dopo la cancellazione di quella di ieri a causa di pioggia e neve. In gara anche il ... sanmarinortv.sm
La prima prova dell’Africa Eco Race 2026 è stata annullata. Neve, pioggia e condizioni estreme hanno reso impossibile correre in sicurezza. Le immagini parlano da sole. Ma lo spirito Rteam non si ferma. Il nostro pilota Andrea Schiumarini e il copilota - facebook.com facebook
