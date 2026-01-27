Primato Virtus nel segno di Dusko Lancia Accorsi e piega Cremona

La Virtus Bologna si conferma in testa alla classifica, grazie alla vittoria contro Cremona. La squadra, guidata da Dusko, ha mostrato solidità e determinazione, con prestazioni importanti da parte dei suoi giocatori. Questo risultato rafforza la posizione in campionato e sottolinea l’importanza del lavoro collettivo per raggiungere gli obiettivi stagionali.

74 VIRTUS BOLOGNA 84: Willis 18, Casarin 11, Jones 17, Ndiaye 3, Anigbogu 9, Grant 5, Veronesi 8, Galli 3, Burns ne, De Gregori ne, Durham ne. All. Brotto. OLIDATA BOLOGNA: Vildoza 8, Accorsi 5, Alston Junior 18, Niang 11, Akele 4, Pajola 2, Morgan 19, Diouf 8, Hackett 5, Ferrari 4, Diarra ne, Canka ne. All. Ivanovic. Arbitri: Lanzarini, Bartoli, Catani. Note: parziali 19-22; 33-46; 50-66. Tiri da due: Cremona 1227; Virtus 2231. Tiri da tre: 1228; 1131. Tiri liberi: 1421; 710. Rimbalzi: 31; 31. Chiamatelo, se volete, Duskismo. O democrazia (per certi punti di vista dittatura) Duskista. La Virtus ha avuto problemi nel tiro dalla lunga distanza nelle ultime uscite? Carsen Edwards non è nemmeno in panchina.

