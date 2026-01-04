Prima e Seconda categoria da sballo Capezzano e Massarosa sono in testa
Capezzano e Massarosa guidano la classifica, occupando le prime due posizioni in Prima categoria. La prima partita del 2024 coincide con l’ultima giornata del girone d’andata, offrendo un momento importante per le squadre e gli appassionati di seguire l’andamento del campionato. Questo inizio d’anno rappresenta un punto di svolta per le squadre, con obiettivi chiari e sfide da affrontare nel prosieguo della stagione.
In Prima categoria la prima gara del nuovo anno solare corrisponde ancora all’ultima giornata del girone d’andata. In vetta c’è il Capezzano Pianore con 26 punti al pari di Porcari e Carrarese Giovani. A seguire questo terzetto di testa, a -1 l’Atletico Lucca ed a -3 la Fivizzanese. Per il titolo (pur platonico) di campione d’inverno è lotta apertissima. Oggi il Capezzano di Coli ospita il fanalino di coda Migliarino Vecchiano (sul sintetico del “Maggi-Matteucci“ arbitrerà Buongiovanni di Pontedera) e, oltre alla certa assenza del lungodegente Domenici, come unico dubbio ha il difensore Rocchiccioli sempre per il problema alla caviglia rimediato nel derby con la Torrelaghese prima della sosta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
