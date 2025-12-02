Prima e Seconda categoria show Capezzano e Massarosa in altura

In Prima categoria l’11ª giornata vede vincere “all’inglese“ in trasferta sia il Capezzano Pianore sia la Torrelaghese. Il Capezzano di Riccardo Coli espugna 2-0 Romagnano con le reti di Steven Correia e Davide Minichino, salendo così a 21 punti. sempre secondo a -1 dalla coppia di testa Porcari e Atletico Lucca. Dopo il taglio di Brega e Stefano Marinai non è detto che la società del presidente Ivo Coli torni sul mercato avendo già una rosa ampia. anche se in attacco ora manca un alternativa Correia come prima punta. Decisive al “Raffi“ anche le parate di Bartelletti. Il Capezzano viene da 7 risultati utili consecutivi (con 15 punti fatti) e non perde dal 12 ottobre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria show. Capezzano e Massarosa in altura

Altre letture consigliate

VOLLEY CLT Prima vittoria in campionato per la seconda divisione femminile di coach Alessandra Moriconi. Le giovanissime aziendali hanno avuto la meglio sulla formazione di Narni in una partita combattuta che si è conclusa 3-2 (25-16 / 25-22 / 19-25 / 3 - facebook.com Vai su Facebook

Prima e Seconda categoria show. Capezzano e Massarosa in altura - Molto bene anche la domenica di Torrelaghese e SalaVetitia: i seravezzini hanno vinto 1- Segnala msn.com

Prima e seconda categoria. Giornata show: le gare in programma - Nel Girone E della Prima in programma Chianti Nord- Riporta lanazione.it

Prima e seconda categoria. Ecco tutti i calendari. Si inizia il 21 settembre - Sono stati pubblicati dal Comitato Regionale Toscano della Figc i calendari dei campionati di Prima e Seconda Categoria, che inizieranno con le partite della prima giornata domenica 21 settembre alle ... Scrive lanazione.it

Prima e Seconda Categoria, tante vittorie esterne per le fermane - In Seconda, ritmo incessante del Casette d'Ete, il Salvano lascia finalmente l'ultima posizione ... Come scrive cronachefermane.it

Ripescaggio in Prima: Piazza Tevere e Valle del Salto non faranno domanda, Poggio Bustone ci pensa - Il Comitato Regionale Lnd ha diramato le graduatorie per le società ammesse a concorrere all’iscrizione al campionato di Prima categoria. Riporta ilmessaggero.it