Impresa Donna Confesercenti presenta il libro Una donna potente di Francesca Mastroleo

Impresa Donna Confesercenti Brindisi presenta il libro “Una donna potente” di Francesca Mastroleo, un’occasione per approfondire il tema dell’empowerment femminile e della valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nell’economia locale, promuovendo un dibattito culturale dedicato alla crescita e alla consapevolezza femminile.

BRINDISI - Impresa Donna Confesercenti Brindisi promuove un nuovo appuntamento culturale dedicato al tema dell’empowerment femminile, della consapevolezza e della valorizzazione del ruolo delle donne nel tessuto sociale ed economico del territorio. Domenica 14 dicembre, alle ore 18, presso la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Un pubblico attento ed emozionato ha assistito oggi allo spettacolo di Fabio Cicaloni "Femminile singolare", che ha concluso questo primo ciclo di incontri promossi da Impresa Donna CNA Grosseto. Grazie a tutti gli spettatori e a tutte le artigiane, imprendi - facebook.com Vai su Facebook

Confesercenti Vallo di Diano protagonista a Salerno di “Storie e Imprese al Femminile” - La dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano e membro del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno, sarà tra i protagonisti ... Lo riporta ondanews.it

Confesercenti, Gronchi: imprese fondamentali per coesione e equità - (askanews) – Un patto sociale sul lavoro, che contrasti dumping e contratti pirata; un progetto nazionale di rigenerazione urbana, che realizzi eventi, coesione sociale e rivitalizzi i ce ... Come scrive msn.com