Impresa Donna Confesercenti presenta il libro Una donna potente di Francesca Mastroleo

Brindisireport.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impresa Donna Confesercenti Brindisi presenta il libro “Una donna potente” di Francesca Mastroleo, un’occasione per approfondire il tema dell’empowerment femminile e della valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nell’economia locale, promuovendo un dibattito culturale dedicato alla crescita e alla consapevolezza femminile.

BRINDISI - Impresa Donna Confesercenti Brindisi promuove un nuovo appuntamento culturale dedicato al tema dell’empowerment femminile, della consapevolezza e della valorizzazione del ruolo delle donne nel tessuto sociale ed economico del territorio. Domenica 14 dicembre, alle ore 18, presso la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

impresa donna confesercenti presentaConfesercenti Vallo di Diano protagonista a Salerno di “Storie e Imprese al Femminile” - La dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano e membro del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno, sarà tra i protagonisti ... Lo riporta ondanews.it

Confesercenti, Gronchi: imprese fondamentali per coesione e equità - (askanews) – Un patto sociale sul lavoro, che contrasti dumping e contratti pirata; un progetto nazionale di rigenerazione urbana, che realizzi eventi, coesione sociale e rivitalizzi i ce ... Come scrive msn.com