Caos assurdo in periferia | rifiuta un controllo e prende a calci pugni e sputi gli agenti

Sabato sera, 27 dicembre, a Rovereto si è verificato un episodio di tensione nelle periferie ovest, dove le forze dell’ordine sono state chiamate per interventi legati a comportamenti molesti. Durante un controllo, un individuo ha rifiutato le istruzioni, reagendo con calci, pugni e sputi agli agenti. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle zone periferiche della città.

È stato un sabato sera caotico quello del 27 dicembre per i cittadini di Rovereto che hanno allertato le forze dell’ordine per segnalare la presenza di alcune persone moleste lungo le vie della periferia ovest della città.Immediato l’intervento degli agenti di polizia che hanno mandato una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

