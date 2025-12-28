Caos assurdo in periferia | rifiuta un controllo e prende a calci pugni e sputi gli agenti

Sabato sera, 27 dicembre, a Rovereto si è verificato un episodio di tensione nelle periferie ovest, dove le forze dell’ordine sono state chiamate per interventi legati a comportamenti molesti. Durante un controllo, un individuo ha rifiutato le istruzioni, reagendo con calci, pugni e sputi agli agenti. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle zone periferiche della città.

