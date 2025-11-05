Arte in alluminio | cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio COMEL 2025

Gran finale per la XII edizione del Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea, il concorso internazionale che promuove l’arte in alluminio e porta a Latina artisti da tutto il continente europeo, studiosi e accademici di altissimo livello e mostre di grande suggestione.Infatti anche. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

