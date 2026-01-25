In questa mattina del 25 gennaio 2026, ci rivolgiamo a Dio per percepire la Sua presenza vicina. Iniziamo la domenica con un momento di riflessione nella Santissima Trinità, affidandoci alla Sua misericordia. Questa preghiera ci invita a rinnovare la fede e a condividere un istante di comunione spirituale, riconoscendo il Signore come fonte di pace e guida per la nostra giornata.

Inizia la domenica nel cuore della Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con questa preghiera per rinnovare la fede. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Gesù, noi siamo tutti figli di Dio. Facci sentire la vicinanza del Padre, in modo tale da vedere in ogni uomo e in ogni donna i nostri fratelli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 25 Gennaio 2026: “Fammi sentire la Tua vicinanza”

Preghiera del mattino - 25 gennaio 2026

