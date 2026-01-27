Prato lite vicino a scuola | spunta un taglierino 25enne espulso dall' Italia

In un'area vicino a una scuola di Prato, si è verificata una lite tra giovani, durante la quale è stato trovato un taglierino. La polizia è intervenuta e ha proceduto all’espulsione di un cittadino peruviano di 25 anni, irregolare sul territorio italiano. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza nelle aree scolastiche e pubbliche.

Una discussione sorta tra giovani nei pressi del polo scolastico di via Reggiana. Ed a seguito dell'intervento della polizia, per un cittadino peruviano di 25 anni, irregolare sul territorio italiano e trovato in possesso di un taglierino, provvedimento di espulsione con accompagnamento alla. Nessuno dei coinvolti è risultato essere studente delle scuole che sono presenti. Gli agenti hanno sequestrato un taglierino a uno dei protagonisti della lite che poi è stato espulso dall'Italia essendo risultato irregolare

