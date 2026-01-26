Si aggirava con un taglierino nei pressi di una scuola di Prato 25enne peruviano espulso dall' Italia

A Prato, un giovane di 25 anni peruviano è stato espulso dall’Italia dopo essere stato trovato in possesso di un taglierino nei pressi di una scuola. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua identificazione e alla conseguente misura di espulsione, nel rispetto delle norme di sicurezza pubblica.

Un cittadino peruviano di 25 anni è stato oggetto di un decreto di espulsione dopo essere stato trovato in possesso di un taglierino nei pressi di una scuola di Prato. Successivamente l’uomo è stato allontanato dal territorio nazionale per irregolarità sul permesso di soggiorno. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati nelle aree frequentate da studenti, come indicato dal comunicato della Questura. L'intervento a Prato L’intervento della Polizia e l’identificazione dei soggetti Il rinvenimento dell’arma impropria Accertamenti e provvedimento di espulsione L’intervento a Prato L’intervento si è svolto il 21 gennaio scorso in via di Reggiana, a Prato, nei pressi di un polo scolastico che ospita diversi istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado. 🔗 Leggi su Virgilio.it

