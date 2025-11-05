Intercettato narco-sommergibile nell’Atlantico | sequestrate 1,7 tonnellate di cocaina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione internazionale tra Portogallo, Stati Uniti e Gran Bretagna. Un’importante operazione congiunta tra Portogallo, Stati Uniti e Gran Bretagna ha portato al sequestro di un battello a basso profilo, conosciuto come “narco-sub”, che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina nell’oceano Atlantico. Il mezzo, partito dal Sud America, era diretto verso la Spagna, ma è stato intercettato prima di raggiungere le coste europee. A bordo si trovavano quattro persone, tutte arrestate dalle autorità intervenute. Intercettazione a 1.800 chilometri da Lisbona. L’operazione si è svolta a circa 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Intercettato narco-sommergibile nell’Atlantico: sequestrate 1,7 tonnellate di cocaina

