Intercettato narco-sommergibile nell’Atlantico | sequestrate 1,7 tonnellate di cocaina

Dayitalianews.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione internazionale tra Portogallo, Stati Uniti e Gran Bretagna. Un’importante operazione congiunta tra Portogallo, Stati Uniti e Gran Bretagna ha portato al sequestro di un battello a basso profilo, conosciuto come “narco-sub”, che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina nell’oceano Atlantico. Il mezzo, partito dal Sud America, era diretto verso la Spagna, ma è stato intercettato prima di raggiungere le coste europee. A bordo si trovavano quattro persone, tutte arrestate dalle autorità intervenute. Intercettazione a 1.800 chilometri da Lisbona. L’operazione si è svolta a circa 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

intercettato narco sommergibile nell8217atlantico sequestrate 17 tonnellate di cocaina

© Dayitalianews.com - Intercettato narco-sommergibile nell’Atlantico: sequestrate 1,7 tonnellate di cocaina

Approfondisci con queste news

intercettato narco sommergibile nell8217atlanticoNarco-sommergibile artigianale intercettato nell’Atlantico: sequestrate 1,7 tonnellate di cocaina - sommergibile nell’Atlantico con 1,7 tonnellate di cocaina dirette in Europa ... fanpage.it scrive

intercettato narco sommergibile nell8217atlanticoPortogallo, intercettato narco-sub con 1,7 tonnellate di cocaina - Un’operazione congiunta tra Portogallo, Stati Uniti e Gran Bretagna ha portato all’intercettazione un un battello a basso profilo, detto anche narco- Come scrive tg24.sky.it

intercettato narco sommergibile nell8217atlanticoLa polizia portoghese ha intercettato un sommergibile che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina nell’Atlantico - La polizia portoghese ha intercettato un sommergibile che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina nell’oceano Atlantico: ha detto che proveniva dal Sudamerica ed era diretto verso la penisola iberica. Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Intercettato Narco Sommergibile Nell8217atlantico